Recibieron pruebas de vida de la monja Gloria Cecilia Narváez

El hermano de la monja Gloria Cecilia Narváez, que fue secuestrada el 7 de febrero de 2017, en Malí, África, por Al Qaeda, detalló que recibieron una carta como pruebas de supervivencia de la religiosa luego de haber enviado una carta al país africano a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“Esa carta la escribió el 3 de febrero de este año y me llegó en marzo, una carta escrita en puño y letra de ella diciéndome que por favor rezaran para la liberación y que el Gobierno nacional por favor intervenga para que la puedan ir a buscar”, indicó Édgar Narváez, hermano de la monja colombiana.

Lea también: ¿Lo lincharon? Murió un hombre que fue acuchillado en el Doce de Octubre

Según su hermano, la monja habría hecho la petición de que el Gobierno colombiano envíe un delegado nuevamente para su rescate.

Narváez estuvo en entrevista con Caracol Radio donde aseguró que la carta que ella manda cumple con unos requisitos. «Ella siempre escribía en mayúsculas, escribe el nombre del papá, la mamá y de la familia. Luego ella firma con puño y letra», reveló el hermano de la religiosa.

Además, contó el motivo por los que las autoridades colombianas no han vuelto a dicho país. «Me dicen que no se ha podido por la crisis política de Malí, hay dos golpes de estado, hay secuestros, asesinatos. Hace poco secuestraron 6 misioneros. Luego me dijeron que están liberando religiosos y podrían liberarla, pero debe haber un delegado de Colombia porque allá está sola», contó.

EN VIDEO. «Queremos la máxima condena para los responsables»: alcalde tras captura de alias 'Manolo' https://t.co/2halwmVObh — Minuto30.com (@minuto30com) July 9, 2021