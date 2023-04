in

De nuevo la presentadora de ‘Noticias Uno Colombia’, Mónica Rodríguez, hace uso de sus redes sociales para presentar un mensaje reflexivo por medio de la crítica sobre lo que son las vidas perfectas en Internet.

Para ello publicó el desahogo de una usuaria de Internet en la que se queja sobre la infinidad de recomendaciones que dan sobre el empoderamiento, y de la manera en la que sí resulta para algunos, pero que para otros es más que difícil, por lo que los escenarios y procesos de las personas simplemente no son los mismos.

Junto a las imágenes la periodista ha desplegado un amplio mensaje en el que va enumerando en cada frase cuáles son esas falsas creencias que se propagan en las redes sociales sobre la perfección.

En el texto precisa que jamás nadie debe decirle a otra persona qué hacer o cómo comportarse frente a determinada situación, porque no somos ellos,. aunado a que desde el privilegio se desconocen las luchas y los dolores de los demás, y porque es imposible comparar las circunstancias propias con las de otros.

Precisó que empatía también es entender que nadie tiene derecho a juzgar las decisiones de otros, y menos cuando no se conoce a fondo su historia, y mucho menos su contexto social, económico o cultural.

“Y ojalá que estas redes nos sirvan para entender que lo que acá vemos no siempre es tan real. Que no todos son tan felices, ni tan perfectos, ni sus familias son tan unidas, ni sus parejas son tan maravillosas, ni sus hijos son tan increíbles, ni tienen tantos ‘amigos’”

Finalizó aseverando que no hay motivos para dejarse deslumbrar, ya que según ella no todo lo que brilla es oro. Precisó que absolutamente todas las personas, tienen defectos y virtudes, así como sueños, ilusiones, decepciones, complejos, dificultades económicas, de salud, de trabajo.

Por lo que considera más que importante entender todo lo que se ve a diario, con la intención de no confundir realidad con fantasía, así como para no envidiar, ni desear la vida de nadie, para no tener que decirle a los demás como deben vivir sus vidas.

