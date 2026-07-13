Monica tomó un taxi, en compañía de su perrita lulú, en Ciudad de México el 5 de julio y nunca volvió a aparecer: su familia las buscaba y en las últimas horas se conoció el lamentable desenlace

Resumen: Mónica Nuñez, una joven de Medellín, habría perdido la vida en un grave accidente en la Autopista México-Querétaro. Su familia busca fondos para repatriarla. De su perrita Lulú no hay ni rastro, pero se presume habría fallecido con su propietaria.

¡Triste desenlace! Mónica Nuñez, la joven paisa desaparecida en México, fue hallada muerta: de su mascota no hay rastro

Minuto30.com .- Un trágico accidente de tránsito registrado en la mañana del domingo 5 de julio en la Autopista México-Querétaro cobró la vida de dos personas, entre ellas una joven colombiana. El siniestro, que mantuvo colapsada la circulación hacia la CDMX por varias horas, dejó además a dos personas gravemente heridas y a una mascota desaparecida, aunque se presume que también habría fallecido en el lugar, por el estado en que quedó el vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes de los servicios de emergencia, el fatal incidente se presentó a la altura del kilómetro 83, en jurisdicción del municipio de Tepeji del Río.

La dinámica del accidente

Según información preliminar, cuatro personas viajaban a bordo de un automóvil tipo Nissan Tsuru. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor de la unidad habría perdido el control del volante, lo que habría ocasionado que el vehículo se impactara violentamente contra la barra metálica de contención.

Debido a la fuerza del choque, la pesada estructura habría atravesado el automóvil, provocando daños severos en el habitáculo. Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer. Por su parte, los otros dos ocupantes —quienes al parecer serían compañeros de trabajo de la joven— habrían sido rescatados con lesiones de extrema gravedad y trasladados de urgencia al Hospital General de Jilotepec.

El sueño truncado de una joven paisa

La mujer que habría perdido la vida en este lamentable suceso fue identificada por sus allegados como Mónica Nuñez, oriunda de Medellín, Antioquia. La joven paisa habría emigrado a México hace aproximadamente un año con la ilusión de buscar un mejor futuro.

Según detallaron sus familiares, Mónica habría ido a visitar a una amiga durante el fin de semana y, al momento de la tragedia, se encontraba viajando de regreso a casa acompañada por sus amigos y su fiel mascota.

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Angustiosa búsqueda de ‘Lulú’ y llamado a la solidaridad

En medio del dolor, el paradero de ‘Lulú’, la perrita que viajaba con Mónica, es un completo misterio. Se trata de una criolla de color negro que portaba un collar rosado con el nombre de «lulú».

Sumado a la incertidumbre por la mascota, la familia de la joven antioqueña se enfrenta a un duro panorama económico. Actualmente, buscan repatriar el cuerpo de Mónica para darle cristiana sepultura en Medellín; sin embargo, los trámites internacionales requerirían de una importante suma de dinero con la que no cuentan.

Desde Colombia, sus seres queridos han comenzado a clamar por la solidaridad ciudadana y gubernamental para lograr traerla de regreso a casa.