El ciclomontañismo colombiano está de fiesta. La atleta Mónica Calderón se coronó campeona absoluta.

Lo logró en la prestigiosa Brasil Ride Bahía 2025, una competencia avalada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) que celebró su edición número 15 en los desafiantes senderos de Arraial d’Ajuda, en el municipio de Porto Seguro, Brasil.

Tras una épica travesía de 470 kilómetros divididos en cinco etapas cronometradas, Calderón demostró su supremacía y resistencia.

Lo hizo en una carrera marcada por las inclemencias del mal tiempo, que incluso obligaron a la suspensión de dos de las siete etapas originalmente programadas.

Desde el inicio, la colombiana se posicionó como una de las contendientes más fuertes. En la primera etapa, de 59 kilómetros, escaló al segundo lugar de la clasificación general femenina con un tiempo de 02:24:49.963$.

El verdadero despliegue de poder vino en el tramo central y final de la competencia. Mónica Calderón dominó las etapas más largas y técnicas, adjudicándose la victoria en la cuarta, quinta y sexta etapa, con recorridos de 127, 100 y 136 kilómetros respectivamente.

¡Mónica Calderón, Reina de la Montaña en Brasil! La colombiana conquista la Brasil Ride Bahía 2025

El pasado sábado, en la jornada de cierre, Calderón aseguró su título con una sólida actuación, obteniendo el segundo lugar en la etapa final tras 48 kilómetros y 506 metros de desnivel positivo, marcando un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 10 segundos.

La consistencia de Mónica Calderón fue clave para asegurar el liderato en la rama femenina, culminando la exigente prueba con un tiempo general de 23:01:12, tras completar un total de 470 kilómetros y un acumulado de $7.300$ metros de desnivel positivo.

El podio femenino fue completado por la atleta local Karen Olímpio, quien se adjudicó el segundo lugar, y la italiana Fasolis Costanza, que ocupó el tercer puesto.

Este triunfo en la Brasil Ride Bahía 2025 no solo representa una victoria personal para Mónica Calderón, sino que también consolida el nombre de Colombia en la élite del ciclomontañismo de resistencia a nivel internacional.

Más noticias de Deporte