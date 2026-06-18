Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Monguí apareció: ya está con su familia

    Gracias a todos los que ayudaron a hacer posible que el gatico regresara a su hogar

    Publicado por: SoloDuque

    mongui encontrado
    Monguí apareció: ya está con su familia

    Resumen: Gracias a todos los que ayudaron a hacer posible que el gatico regresara a su hogar

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Monguí el gatico perdido por el Velódromo ya está en su hogar. Así lo confirmó una fuente cercana a la mascota.

    Gracias a todos los que ayudaron a hacer posible que el gatico regresara a su hogar

    Información previa

    Ayudemos a Monguí a regresar a casa: el gatico se perdió por El Velódromo

    mongui perdido

    Minuto30.com .- En la madrugada del 17 de junio se extravió en el sector Velódromo un animalito que responde al nombre de Monguí. Su familia está muy angustiada por su desaparición y hace un llamado urgente a la comunidad de la zona para que los ayuden a encontrarlo lo más pronto posible.

    Para facilitar su búsqueda, es muy importante mencionar que Monguí tiene una seña particular que lo hace fácil de identificar: una de sus patas delanteras no es funcional. Este detalle físico es clave para que cualquier persona que se cruce con él en la calle pueda reconocerlo de inmediato.

    Si lo has visto recientemente, tienes información sobre su paradero o lograste rescatarlo, te pedimos que por favor te comuniques de manera urgente al whatsapp 3506299107.

    Ayúdanos compartiendo este mensaje para que Monguí vuelva a estar a salvo en su hogar.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.