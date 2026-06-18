Monguí apareció: ya está con su familia

Resumen: Gracias a todos los que ayudaron a hacer posible que el gatico regresara a su hogar

Minuto30.com .- Monguí el gatico perdido por el Velódromo ya está en su hogar. Así lo confirmó una fuente cercana a la mascota.

Gracias a todos los que ayudaron a hacer posible que el gatico regresara a su hogar

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Ayudemos a Monguí a regresar a casa: el gatico se perdió por El Velódromo

Minuto30.com .- En la madrugada del 17 de junio se extravió en el sector Velódromo un animalito que responde al nombre de Monguí. Su familia está muy angustiada por su desaparición y hace un llamado urgente a la comunidad de la zona para que los ayuden a encontrarlo lo más pronto posible.

Para facilitar su búsqueda, es muy importante mencionar que Monguí tiene una seña particular que lo hace fácil de identificar: una de sus patas delanteras no es funcional. Este detalle físico es clave para que cualquier persona que se cruce con él en la calle pueda reconocerlo de inmediato.

Si lo has visto recientemente, tienes información sobre su paradero o lograste rescatarlo, te pedimos que por favor te comuniques de manera urgente al whatsapp 3506299107.

Ayúdanos compartiendo este mensaje para que Monguí vuelva a estar a salvo en su hogar.