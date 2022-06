La Mona Lisa recibió pastelazo de un visitante del Museo del Louvre

Un visitante al Museo del Louvre le lanzó un pastel a la reconocida obra renacentista de Leonardo Da Vinci, la Giaconda o Mona Lisa.

De acuerdo con personas que estuvieron cuando ocurrió el individuo que le lanzó el pastel a la Mona Lisa fue uno que estaba disfrazado de anciana en silla de ruedas, quien corrió hacia la obra y dejó el vidrio que la protege lleno de crema pastelera mientras un mar de espectadores grababan cuando intentaban limpiarlo.

El sujeto al parecer lo hizo como una forma de protesta por el cambio climático, ya que cuando lo estaban sacando del recinto gritaba “piensen en la Tierra” y afirmaba que los artistas ya lo han expresado, motivo por el que lo habría hecho.

La Fiscalía de París informó que un hombre de 36 años fue arrestado y se le abrió una investigación por el daño de artefactos culturales.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022