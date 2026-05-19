Resumen: El ataque se materializó mientras el bus avanzaba hacia la Calle 22. Los delincuentes forzaron las puertas del vehículo en pleno movimiento e interceptaron a una joven pasajera para robarle su teléfono celular

Momentos de pánico se vivieron en bus de Transmilenio: Apuñalaron a una mujer durante violento atraco

Un trayecto rutinario en el sistema de transporte masivo TransMilenio se transformó en una verdadera pesadilla para decenas de usuarios que se movilizaban por el centro de la capital. En las últimas horas, una joven resultó gravemente herida con arma blanca en medio de un atraco que desencadenó una escena de pánico, en la que el bus terminó rodeado por una turba.

El violento episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de los pasajeros y la crítica situación de inseguridad que azota a la troncal Caracas.

Violento asalto en Transmilenio

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, los momentos de terror iniciaron cuando varios sujetos, aparentemente habitantes de calle, abordaron el vehículo articulado a la altura de la estación Calle 34.

El ataque se materializó mientras el bus avanzaba hacia la Calle 22. Los delincuentes forzaron las puertas del vehículo en pleno movimiento e interceptaron a una joven pasajera para robarle su teléfono celular. En medio de un violento forcejeo por evitar el hurto, los asaltantes atacaron a la víctima, propinándole graves lesiones con un puñal.

El desespero y los gritos de auxilio se apoderaron de inmediato del resto de los pasajeros que presenciaban la sangrienta escena.

Asedio al bus y momentos de pánico en el centro

Ante la gravedad del ataque en el vagón, el conductor del articulado tomó la decisión de detener el vehículo. Sin embargo, lo hizo en una zona crítica del centro de la ciudad, lo que empeoró drásticamente la situación.

Al detenerse, decenas de personas en condición de calle que se encontraban en el sector rodearon rápidamente el bus e intentaron ingresar a la fuerza por las puertas afectadas. Los pasajeros vivieron minutos aterradores, sintiéndose completamente acorralados e indefensos ante la turba, mientras le suplicaban desesperadamente al chofer que acelerara para escapar del asedio.

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Intervención policial y crisis de seguridad

La angustiante escena, que los testigos describieron como sacada de una película de terror, solo logró ser controlada con la llegada oportuna de varias patrullas de la Policía Nacional, quienes intervinieron para dispersar a la multitud y asegurar el área.

Este grave incidente ha desatado una ola de indignación entre los ciudadanos, quienes a través de redes sociales denuncian sentirse completamente desprotegidos al interior de los buses y estaciones. Los usuarios exigen a la Alcaldía y a las autoridades de Policía medidas urgentes y contundentes para frenar la delincuencia desbordada en el sistema.