Revelaron un video sobre el angustioso momento que vivieron los pasajeros en el interior del helicóptero accidentado en Manrique.

El accidente se presentó el pasado lunes 26 de febrero en un restaurante en Manrique La 45.

Cuatro pasajeros y dos tripulantes fueron los sobrevivientes de la caída de un helicóptero, el cual quedó suspendido en el aire entre cables de luz.

En un video se registró la caída y algunos momentos de angustia de los pasajeros, quienes esperaban ser rescatados.

Desde afuera de la aeronave, se puede escuchar a varias personas que trataban de socorrerlos: «No se muevan, no hagan nada, no respiren».

Mientras que en el interior, los pasajeros trataban de calmarse entre sí: «Estamos bien anclados, no se preocupen, Dios nos va a cuidar», se logra escuchar.

En el video también se escucha a F. Salas, quien realizó una videollamada a sus familiares para despedirse.

«Papá, acabo de tener un accidente en un helicóptero. Estoy atrapado en un edificio, y estoy a una gran altura. Te amo y solo quiero decirte muchas gracias», manifestó Salas en su momento de angustia.

Salas, además relató a Noticias Caracol, que tuvo que sostener el peso de una mujer para que no se moviera la aeronave.

“Tenía una chica al lado que tenía mucho peso corporal y no tenía fuerza para sostenerse, y me tocó con la mano apoyarla por unos 45 minutos para que no se moviera el peso y hoy estoy adolorido, pero vivo”.

Tras dos horas de estar suspendidos en el aire, todos los pasajeros pudieron ser rescatados.

