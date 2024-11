Madrid, 24 mar (EFE).- Con el número '1' en su nueva camiseta del Atlético de Madrid, con el que firmó un contrato por tres años y medio procedente del Rapid Bucarest, el portero Horatiu Moldovan reivindicó este miércoles su trabajo para alcanzar este fichaje y expresó su admiración por Jan Oblak, su "ídolo antes de llegar" y ahora su compañero.

"Tengo un respeto enorme por él. Era mi ídolo antes de llegar aquí. He podido conocerlo y es un portero increíble. Puedo aprender muchísimo de él. Cuando me llegue la oportunidad espero poder aprovecharla y hacer mi trabajo lo mejor posible", expresó sobre el guardameta esloveno, el titular indiscutible en el esquema de Diego Simeone en todas las competiciones del curso; en LaLiga EA Sports, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Y recordó una anécdota con él, antes de que se hayan reencontrado ambos en el Atlético. Su debut como internacional, el 17 de noviembre de 2022, fue contra él. Rumanía 1 – Eslovenia 2.

"La vida es increíble en el fútbol. Hace un año y medio tuvimos un partido amistoso en mi ciudad, en Cluj (nació allí el 20 de enero de 1998) y jugué contra Jan. Después del partido cambiamos las camisetas. Para mí, fue un momento increíble. Ayer ambos nos estuvimos riendo de esta anécdota, de esta historia. Ahora soy su compañero. Sólo tengo buenas palabras hacia él", destacó.

"Es un portero y una persona extraordinarias. Me ha ayudado muchísimo", continuó Moldovan en rumano durante su presentación en el auditorio del Cívitas Metropolitano, mientras aprende castellano. De momento, este miércoles, dijo 'hola a todos' en español cuando subió al estrado durante el acto.

"No podía dejar pasar este tren. Probablemente, nunca habría tenido esta oportunidad única de no haber sido ahora", remarcó el portero de 26 años, que hace cuatro ni siquiera tenía equipo en la segunda división rumana. El Rapid Bucarest y sus 113 partidos oficiales le cambiaron la vida entonces, en el año 2020. Ahora está en el Atlético de Madrid.

"Hay muchísimo trabajo detrás de mi ascenso. Me gustaría agradecer públicamente a todos mis entrenadores su ayuda. Es increíble para mí. He trabajado muchísimo. Cuatro años más tarde, mi vida ha cambiado totalmente. He llegado a un club enorme en el mundo, cuyos partidos veía por la televisión", repasó el guardameta.

"Para mí, es un gran paso en mi carrera. Es un honor poder representar estos colores. Es un orgullo llegar a un club tan grande. Estoy aquí para trabajar con todas mis fuerzas. También para esperar mi oportunidad y dar todo por estos colores. Todo lo que me va a pasar aquí me va a ayudar muchísimo. Voy a entrenar con jugadores que han ganado el Mundial, con jugadores que están entre los mejores del mundo. Creceré mucho aquí", proclamó.

"Espero sorprenderos a todos"

Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, le trasladó "la exigencia máxima del Atlético", con un "referente" como Jan Oblak en la portería. "Es un extraordinario ejemplo de esfuerzo y compromiso", remarcó el dirigente.

"Aquí vas a encontrar una familia, gente que te va a querer y admirar", transmitió también a Moldovan, preparado para el desafío.

"Voy a ser un jugador muy determinado. Pienso mucho en los objetivos que marcamos junto al club y todo el equipo. Creo que tengo buenas cualidades. Por eso, se me ha elegido para estar aquí. Espero que cuando llegue mi turno no decepcione a nadie. Espero poder llegar a sorprenderos a todos y demostrar mi gran valor. Voy a poner todas mis cualidades, voy a hacer que salga mi valor. Tengo que demostrar mucho", remarcó el guardameta.

En representación de las Leyendas del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, 356 partidos en 10 temporadas, de 1977 a 1987, en el club rojiblanco, le transmitió a Moldovan que "viene a un gran club, con una gran historia alimentada por grandes jugadores que han vestido su camiseta, pero sobre todo por una afición que es de generación en generación fiel a unos valores y a unos colores y que siempre apoya incondicionalmente, en los momentos buenos, pero, sobre todo, en los malos".

Y añadió: "Tú ya has demostrado tu talento. Por eso estás aquí. Ahora, te pido que pongas ese talento a disposición del grupo, del equipo. Primero el equipo, después lo individual. Me ha gustado mucho leer que decías que este tren que pasa no lo podías dejar escapar. El Atlético de Madrid te brinda un espacio en el que vas a poder desarrollar tus habilidades, vas a tener unos entrenadores que te van a ayudar a ello, pero te aconsejo que te mires dentro de ti mismo, que es donde está toda tu fuerza, sácala y preséntala al mundo".

"Es un honor para mí tenerle aquí a mi lado. Le agradezco las palabras tan hermosas que me ha dirigido. Sé muy bien dónde he venido. Es un club inmenso. Es un club admirado. He visto a los aficionados en el entrenamiento y estoy deseando volver a verlos en las tribunas. He venido aquí a que podamos ganar trofeos juntos. Espero nunca decepcionarles", expresó Moldovan, que ya ha hablado "un poco" con su entrenador, Diego Simeone.

"Me ha impresionado muchísimo positivamente. Es una persona increíble. Me ha dicho que está muy contento de que haya llegado aquí y me ha dado ánimos para trabajar con todas mis fuerzas y luchar por el club", contó Moldovan, que este miércoles se entrenó por primera vez con el equipo y que este jueves ya estará en el banquillo del Atlético, como alternativa a Jan Oblak, esperando la oportunidad de su vida.

Por: EFE