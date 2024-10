¿Mojica vuelve a la titular? Johan habló del partido de la Semifinal contra Uruguay

Resumen: Johan Mojica: "Hemos entrenado penales, en estas instancias hay que cuidar todos los detalles." El lateral izquierdo de la Selección Colombia, Johan Mojica, compareció junto al técnico Néstor Lorenzo en la conferencia de prensa previa al crucial partido de semifinales de la Copa América contra Uruguay. Mojica confirmó que el equipo ha estado entrenando penales, conscientes de que la definición desde el punto blanco podría ser un factor decisivo en el encuentro. "En estas instancias hay que cuidar muchos los detalles", afirmó el jugador, dejando claro que la tanda de penales es un aspecto fundamental que no se está descuidando. Sobre su presente en la selección, Mojica se mostró agradecido por la oportunidad de estar entre los 26 convocados y por la posibilidad de ser titular. "Es muy gratificante estar aquí y ser elegido para estar en el once titular", expresó. Sin embargo, el jugador también reconoce la competencia que existe en su posición y asegura que trabaja duro para ganarse el puesto. Mojica también enfatizó que la titularidad no depende solo del talento individual, sino también del plan de juego que establezca el técnico Néstor Lorenzo. "Además del buen trabajo de cada jugador, depende del plan que establezca el profe", señaló.