Moisés Antonio Serna desapareció en Medellín

Moisés Antonio Serna Hurtado desapareció el 10 de octubre de 2024 en la ciudad de Medellín. Al momento de su desaparición, tenía 28 años de edad.

Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes. En el brazo derecho, en la parte externa, tiene un tatuaje en tinta negra con la frase «all we need is love». Además, en la cara anterior del antebrazo derecho, tiene otro tatuaje con su nombre: «moises».

También posee un tatuaje en el dorso de la mano derecha, el cual representa una silueta de un corazón roto. Otra característica visible es una perforación en la región nasal, producto de un piercing.

