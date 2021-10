Modelo webcam denunció que pagó $30 millones por comer y beber en restaurante de Medellín

En redes sociales una modelo webcam viralizó una visita que ella tuvo al reconocido restaurante El Cielo, en Medellín, donde al finalizar su estadía se enteró que tenía una cuenta por pagar de más de 30 millones de pesos.

En su cuenta de Twitter, la mujer escribió: «¡Esto es de no creer! Salí a comer con unos amigos en Medellín y esta fue la cuenta que nos trajeron!».

Además, aseguró que, además de ser un abuso, ella y sus amigos no podían salir hasta que no pagaran, por lo que rápidamente la imagen fue difundida en redes sociales, en grupos de WhatsApp y se desató la polémica.

Para muchos la cuenta es desproporcionada, sin embargo, muchos también consideran que no es así, teniendo en cuenta que los productos que allí estaban son de los más costosos que existen en la actualidad.

Uno de los pedidos fueron 15 botellas de agua San Pellegrino, que es mineral y muy premiada en el mundo por su calidad, y la cual tuvo un valor de 15.000 pesos por botella.

Otro de los pedidos fueron 3 botellas de la champaña Dom Perignon, reconocida como una de las más costosas en el mundo, y por la cual pagaron 11.700.000 pesos, es decir, a 3’900.000 cada botella.

Esta es la factura completa que pagó la modelo, ¿usted qué opina al respecto?

