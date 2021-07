Modelo sin brazos ni pierna compite en Miss Ecuador

La modelo Victoria Salcedo es una joven ecuatoriana que a pesar de una experiencia le arrebató ambos brazos y una de sus piernas, decidió representar a su país en el próximo concurso del Miss Universo.

La comunicadora social que aspira a coronarse como Miss Ecuador, contó que sufrió un accidente cuando tenía 5 años de edad.

«Sufrí una descarga eléctrica y es por eso que me tuvieron que amputar, me dio gangrena y para salvarme la vida me tuvieron que amputar”, detalló la modelo en entrevista.

Aunque Victoria Salcedo no tiene brazos ni una pierna, se considera desde ya “una ganadora”.