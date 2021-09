Por «amor propio» una modelo se casó con ella misma

La popular modelo brasileña Cris Galêra, sorprendió a sus seguidores luego de anunciar que se casó con ella misma para celebrar su «amor propio», además de exaltar la tendencia de la Sologamia.

En declaraciones al New York Post, la también influencer dio detalles de lo que fue su boda. “No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación. Hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido», relató.

Para la ceremonia, la modelo utilizó un vestido blanco que resaltaba su figura, además de un ramo de rosas como cualquier novia tradicional.

“Me subí a la ola de Sologamia y decidí casarme ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!”, escribió la modelo en su Instagram.

Además, aseguró que que ha recibido “miles de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que quieren casarse conmigo”, pero “es una pena, porque no me voy a divorciar pronto”.

