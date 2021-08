Modelo le regaló una cirugía plástica a su hija de 12 años y le llueven críticas en redes

La modelo, empresaria y cantante, Tatiana Murillo, es blanco de críticas luego de que revelara a través de sus redes sociales, que le regaló a su pequeña hija de 12 años de edad una cirugía plástica.

Así lo confirmó la modelo durante una entrevista para el programa ‘Lo Sé Todo’, donde se refirió al tema y habló de todas las críticas que ha recibido en torno a su decisión personal.

“No me alcanza a robar el sueño porque he convivido con el ‘hate’ mucho tiempo. Yo creo que Colombia es un país donde todavía tiene mucho tabú acerca de las cirugías plásticas”, dijo Murillo.

Según la modelo, la noticia la filtró un canal internacional, quien publicó el video que ella hizo donde mostró el momento en que le dio a su hija la noticia del regalo.

“Si bien es cierto que le regalé una cirugía, se entiende que todavía no se puede operar. Tiene que esperar a que se termine de formar su carita, ella todavía no está de cirugía. Obviamente se la va a realizar porque no le gusta su nariz y no la voy a obligar a que le gusté porque yo ya pasé por mismo”, aclaró en ‘Lo sé todo.

Además, Murillo explicó que, debido al impacto que generó el video, cientos de personas la criticaron y le hicieron comentarios muy ofensivos, por lo que tuvo que poner su cuenta privada.

