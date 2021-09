VIDEO: Modelo genera polémica tras asegurar que nunca paga ‘miti-miti’ cuando a invitan a salir

La reconocida modelo chilena Adriana Barrientos, fue blanco de críticas luego de sus polémicas declaraciones sobre el pago de la cuenta durante una cita, pues, según manifestó, no comparte los gastos por mitad.

Durante una entrevista con el programa ‘Sin Editar’, la mujer de 41 años conocida como «leona», dijo que nunca ha tenido que pagar una cuenta de un restaurante, ni siquiera una parte.

“Me muero. Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar ‘miti-miti’ una cuenta. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones”, la modelo.

Según indicó, sus argumentos se basan en que los hombres deben tener buenos valores tales como la generosidad. “Tiene que ser generosos con las mujeres”.

Además, reveló que ni ella ni sus amigas pagan nunca la cuenta.

Esto dijo la modelo durante la entrevista

