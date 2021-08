¡Legítima defensa! Absolvieron a una modelo que le pasó por encima su carro a un ladrón

Modelo que mató a un ladrón, al pasarle un carro por encima tras haber sido atacada, fue absuelta del crimen.

Se trata de Cecilia Noelia Rivas de 35 años de edad, quien había sido acusada de atropellar y matar a un ladrón que le había arrebatado el celular.

Los hechos se registraron el 20 de mayo del 2018 en Balvanera, Buenos Aires- Argentina, cuando la mujer se encontraba a bordo de su carro marca Peugeot y fue atracada.

La modelo fue absuelta

Tras varios años de un proceso judicial, en las últimas horas un juez argentino determinó que el crimen se produjo en un contexto de «legítima defensa».

Según las versiones oficiales, la mujer se encontraba con una amiga en su carro, quien estaba usando el GPS en su celular para buscar una dirección. En ese momento, dos fleteros a bordo de una moto las alcanzaron y uno de ellos le arrebató el celular por la ventana.

En medio de su reacción, la mujer aceleró su carro y persiguió la moto varias cuadras, hasta que embistió la moto por detrás y les pasó el vehículo por encima. Sin embargo, la mujer no paró y arrastró a los delincuentes.

En esa acción, según establecieron los peritos, la moto se «enganchó» en el vehículo que la terminó arrastrando unos 9 metros.

Finalmente, la moto impactó contra un Renault que estaba estacionado sobre la calle donde quedaron incrustados debajo de ambos autos.

Uno de los sujetos murió en el acto, mientras que su cómplice resultó herido con golpes en el tórax, la cabeza y las costillas.

La modelo dice que está arrepentida

«No estaba en mi cabeza lastimar a nadie, que ninguna persona termine falleciendo. Estoy muy arrepentida de esa noche, lo pensé y lo pensé mil veces. ¿Qué hubiera pasado si actuaba de otra forma? Pero lamentablemente las cosas se dieron con el trágico accidente que ya todos conocemos», dijo la modelo en la audiencia.

La modelo le habló a la mamá del ladrón: «Como mamá, yo soy madre soltera, crié sola a mi hijo, le habló a la madre y quiero que el juez tiene que tener en cuenta que yo no soy una mala persona. Quiero estar tranquila, que esta situación se termine, porque me ha traído muchas dificultades. Me hace muy mal acordarme esa noche. Entré en pánico, no quiero volver a vivir algo así en mi vida», dijo.

