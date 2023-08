Video. ‘Pelee por algo’: Modelo Jineth Riveros acusa a su expareja de pegarle por cobrarle un dinero

in

A través de sus redes sociales, la modelo Jineth Riveros denunció a su expareja por las presuntas agresiones que le realizó durante seis meses, luego de que le pidiera que le pagara un dinero.

Para Noticias Caracol, la mujer contó su dura historia “Me tira sobre la cama, empieza a pegarme puños, me ahorcaba, me tapaba la boca, la nariz y me decía ‘pelee por algo’”, además detalló que la denuncia ya la había interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, explicó que las autoridades le advirtieron sobre la gravedad del caso, por lo que teme por su vida: “Me dicen que es un caso de violencia extrema, aparte hay amenazas de muerte, prácticamente eso fue como un secuestro. También retenía mis celulares, me retenía a mí para que no saliera y les contara a mis papás”, dijo.

Por esto la mujer pide que se haga justicia: “Quisiera que de verdad pagara por lo que hizo, porque es una persona que no solamente ha golpeado mujeres, sino también ha robado a muchas más personas”.

Es importante resaltar que en Colombia hay diversas líneas para denunciar este tipo de casos:

– Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

– Línea Nacional: 155

– Policía Nacional: 123

– Línea Fiscalía General de la Nación: 122

– Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

– Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

