[VIDEO] Modelo habló sobre el ‘genio’ de Maluma

Por medio de los estados de Instagram, la modelo aseguró que estuvo trabajando con el cantante paisa conocido como Maluma.

A través de sus historias, la mujer contó cómo fue su experiencia al grabar un video musical junto a Maluma.

“Muchachas, a mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar celular al set de grabación, por obvias razones. Cuando yo llegué ahí, parce, yo vi ese hombre… o sea, no, no, no, no, no”.

La modelo sólo tuvo cosas positivas de Maluma, aseguró que el artista no es engreído.

“Parceritos, el hecho de que sea famoso, millonario y bonito no quiere decir que todos los días tenga que estar feliz. Quizás te tocó el día que peleó con la novia y no te dio la fotico porque estaba aburrido. A mí me tocó el día que estaba muy bien de energía. Él es bacano”.

