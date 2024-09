Modelo denunció que estadounidense abusó de ella en Copacabana, siente miedo y teme por su vida

Resumen: "Temo por mi vida. Con mucho dolor comparto mi historia de terror, el día que un “productor” gringo me violó y casi me mata en Copacabana - Medellín. Por favor ayúdenme a difundir esta denuncia, este tipo sigue libre" dijo la modelo.

En redes sociales comenzó a circular un video de una joven, identificada como Marbella, quien denunció con pruebas que un ciudadano estadounidense abusó sexualmente de ella y además la golpeó fuertemente en varias partes del cuerpo.

La joven fue contactada por una mujer, y por su labor como modelo la buscaron contratar para una sesión fotográfica y un video musical con un productor, que quería expandir su negocio a Colombia, y que tenía un amigo cantante al cual le quería ayudar con su carrera.

Como era algo laboral, Marbella aceptó la propuesta. Ella fue a la finca en Copacabana para el trabajo, y durante la mañana, el hombre presuntamente ingresó a la habitación donde ella se alojaba, y lo hizo totalmente desnudo, y según ella, muy drogado.

Le puede interesar: Ecopetrol adopta medidas para asegurar abastecimiento de Gas Natural

Ella aseguró que le pidió que se saliera y se pusiera ropa, y entre lágrimas confesó que la «arrastró del cabello por toda la habitación mientras yo intentaba escaparme y pedir ayuda. Mientras gritaba los gritos más desgarradores de mi vida, nadie podía escucharme ni encontrarme», confesó.

«Fue extremadamente violento, le suplicaba que no me hiciera nada y comenzó a ahorcarme, asfixiarme. Le decía que se dejara, que era la única forma para salir viva, y me violó, durante más de 30 minutos, sin ningún tipo de compasión, de consentimiento», agregó llorando la joven modelo.

Tras el hecho, la joven pudo escapar y llegar donde su familia, quien la ayudó a interponer la denuncia. La Fiscalía, el 17 de agosto, le pidió a la Policía Metropolitana que protegiera a Marbella, mediante una solicitud de medida de protección.

Ella estuvo en urgencias por cinco días, y el dictamen médico final reveló que fue abusada sexualmente, lo que le generó además otros problemas de salud.

Hoy Marbella teme por su vida, pues el extranjero está libre, y hay versiones de que posiblemente ya escapó del país.