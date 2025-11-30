Menú Últimas noticias
Moana se perdió en Bello: su familia la busca
    Moana se perdió en Bello: su familia la busca

    Si usted la encontró, la ha visto o tiene cualquier información que pueda conducir a su paradero, por favor, comuníquese inmediatamente

    Publicado por: SoloDuque

    moana perdida

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para encontrar a “Moana”, una perrita que se extravió en el municipio de Bello, Antioquia. Su familia se encuentra en una búsqueda desesperada.

    Moana fue vista por última vez en los sectores de Puerta del Norte y Navarra.

    Si usted la encontró, la ha visto o tiene cualquier información que pueda conducir a su paradero, por favor, comuníquese inmediatamente al WhatsApp de contacto: 3003564149.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


