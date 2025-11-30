Moana se perdió en Bello: su familia la busca

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para encontrar a “Moana”, una perrita que se extravió en el municipio de Bello, Antioquia. Su familia se encuentra en una búsqueda desesperada.
Moana fue vista por última vez en los sectores de Puerta del Norte y Navarra.
Si usted la encontró, la ha visto o tiene cualquier información que pueda conducir a su paradero, por favor, comuníquese inmediatamente al WhatsApp de contacto: 3003564149.
