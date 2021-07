La actriz de origen puertorriqueño Mj Rodríguez logró ser nominada a mejor actriz en los premios Emmy por la serie dramática “Pose”. MJ, también conocida como Blanca, hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero que logra ser nominada a mejor actriz en los premios Emmy.

MJ, de 30 años, no es la primera mujer trans en ser nominada en una categoría de los Emmys. Aunque Laverne Cox y Rain Valdez ya lo habían logrado previamente por su participación en ‘Orange is the new Black’ de Netflix, Rodríguez se convierte en la primera mujer que opta al galardón en una de las categorías principales.

Blanca Rodriguez-Evangelista es la enfermera, madre y creadora de la casa Evangelista en Pose.