“Mitad tuya, mitad mía”: Isabella Ladera anuncia su segundo embarazo con tierna publicación

Resumen: Isabella Ladera anunció que está embarazada de su segundo hijo a través de una emotiva publicación en redes sociales junto a su pareja, el modelo peruano Hugo García. El bebé será el primero para él y el segundo para la influencer venezolana, quien ya es madre de una pequeña de cinco años. La noticia puso fin a meses de rumores y generó miles de reacciones entre sus seguidores.

La influencer venezolana Isabella Ladera confirmó este 13 de febrero su embarazo. El anuncio, que puso fin a meses de especulación en redes sociales, fue realizado por ella misma junto a su pareja, el modelo y creador de contenido peruano Hugo García, a través de una publicación en Instagram en la que ambos aparecen abrazados mientras ella sostiene la ecografía del bebé.

La fotografía estuvo acompañada por un mensaje breve pero significativo: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, palabras con las que la pareja confirmó públicamente que esperan su primer hijo en común. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a multiplicar reacciones, acumulando miles de comentarios, felicitaciones y muestras de apoyo por parte de seguidores, colegas del mundo digital y figuras del entretenimiento latinoamericano.

Para Isabella, de 26 años, este será su segundo hijo. La creadora de contenido ya es madre de Mía Antonella, de cinco años, fruto de su relación anterior con el influencer puertorriqueño Isander Pérez. Con esta nueva etapa, la venezolana amplía su familia y fortalece su relación con Hugo García, quien asumirá la paternidad por primera vez.

Meses de rumores y confirmación oficial

Desde finales de 2025 comenzaron a circular versiones en programas de entretenimiento y redes sociales que apuntaban a un posible embarazo. Algunas publicaciones analizaban fotografías recientes de la influencer y sugerían cambios físicos, aunque ella optó por mantener silencio hasta sentirse preparada para hacer el anuncio público.

De acuerdo con comentarios realizados en espacios de entretenimiento peruano, el nacimiento del bebé estaría previsto entre abril y mayo, lo que indicaría que Ladera se encuentra en una etapa avanzada de gestación. Sin embargo, la pareja no ha confirmado oficialmente la fecha exacta ni ha revelado el genero del bebé.

En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, Isabella compartió detalles personales sobre cómo vivió el momento en que confirmó su embarazo. “Me sentí muy feliz… Fue muy loco porque ya me había hecho varias pruebas anteriormente y todas me salían negativas. Entonces, agarro esa y me grabo, de hecho. Y cuando veo que fue positiva, me quedé en shock por los siguientes 10 minutos”, relató.

También explicó que decidió mantener la noticia en reserva durante varios meses por razones personales y emocionales. “He preferido priorizar muchísimo mi salud emocional, mi tranquilidad, mi paz. Hay cosas que no son negociables para mí”, expresó en esa misma conversación.

La reacción de Hugo García y el entorno familiar

Sobre la forma en que le comunicó la noticia a Hugo García, Isabella compartió en la entrevista que se trató de un momento espontáneo. Según su relato, ambos se encontraban en un parque cuando decidió contárselo, sin una preparación previa. “Él se quedó en shock… me dijo: ‘¡No puede ser!’ y se puso a llorar. Era un sueño de ambos”, afirmó.

La influencer señaló además que la primera persona a la que le contó fue a su madre, y destacó la emoción con la que su hija Mía Antonella ha asumido la llegada de un nuevo integrante a la familia. De acuerdo con sus palabras, la pequeña ha recibido la noticia con entusiasmo y comprensión.

Trayectoria y exposición mediática

Isabella Ladera es una de las figuras digitales más seguidas en Latinoamérica, con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. En los últimos años ha estado en el centro de la conversación pública, tanto por su actividad profesional como por aspectos de su vida personal, incluyendo su pasada relación con el cantante barranquillero Beéle.

Por su parte, Hugo García ha construido su reconocimiento en el mundo del entretenimiento peruano gracias a su participación en realities de competencia y su presencia constante en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con deporte, viajes y estilo de vida.

El anuncio del embarazo no solo confirma la solidez de su relación, que comenzó a hacerse pública en 2025, sino que marca un nuevo capítulo para ambos, ahora enfocado en la construcción de una familia. Hasta el momento, la pareja no ha indicado si realizará una revelación pública del genero del bebé ni ha compartido detalles adicionales sobre planes futuros.

Con este paso, Isabella Ladera y Hugo García consolidan una etapa que ha sido cuidadosamente reservada y que ahora comparten con su audiencia, en medio de una reacción masiva que confirma el interés que generan dentro del panorama digital latinoamericano.