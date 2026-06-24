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    Misterioso ataque en Bello: Encuentran a un hombre con un disparo en el cuello, en el barrio La Camila

    Ante la gravedad de la situación, el hombre fue auxiliado rápidamente y trasladado de urgencia hacia un centro hospitalario del norte del Valle de Aburrá.

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de archivo.
    Misterioso ataque en Bello: Encuentran a un hombre con un disparo en el cuello, en el barrio La Camila

    Resumen: Ante la gravedad de la situación, el hombre fue auxiliado rápidamente y trasladado de urgencia hacia un centro hospitalario del norte del Valle de Aburrá.

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    Minuto30.com .- En la noche del pasado martes, un grave hecho de violencia alteró la tranquilidad en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Un hombre de 37 años logró sobrevivir tras ser víctima de un violento ataque con arma de fuego en una zona rural.

    Macabro hallazgo en la entrada de una finca

    De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque ocurrió en un sector boscoso del barrio La Camila. Fueron los propios conocidos de la víctima quienes se toparon con la impactante escena: el hombre se encontraba tendido en la entrada de una finca, gravemente herido y en medio de un charco de sangre.

    Traslado de urgencia y estado de salud

    Ante la gravedad de la situación, el hombre fue auxiliado rápidamente y trasladado de urgencia hacia un centro hospitalario del norte del Valle de Aburrá.

    Según testigos, la víctima recibió un impacto de bala a la altura del cuello. A pesar de lo delicado de la lesión y la cantidad de sangre que perdió en el lugar de los hechos, la víctima se encuentra en proceso de recuperación bajo estricta observación.

    No se conocen los móviles de este intento de homicidio ni la identidad de los atacantes, pero se espera que la investigación avance y se conozcan los resultados en próximos días

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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