Misterioso asesinato en Toro, Valle: acribillan a alias «Gurú», empresario ligado a «La Oficina» y al escándalo Meritage

Resumen: El reconocido ganadero y comerciante de 57 años fue hallado sin vida con impactos de bala en una finca. Su nombre figuraba en investigaciones del FBI y expedientes por lavado de activos.

Minuto30.com .- Las autoridades del Valle del Cauca investigan el violento homicidio de un hombre de 57 años, reconocido en el sector ganadero e inmobiliario y conocido bajo el alias de ‘Gurú’. El hallazgo se produjo al interior de una finca ubicada en el municipio de Toro, donde presuntos mercenarios habrían irrumpido para ejecutar el crimen.

Según los testimonios entregados por los vecinos a las autoridades, el empresario había llegado a la propiedad durante el fin de semana. La noche anterior al hallazgo, fue visto consumiendo licor en el lugar y, horas más tarde, los residentes de la zona reportaron haber escuchado varias detonaciones.

Al ingresar a la propiedad, la Policía halló el cadáver con múltiples impactos de bala en la cabeza y el cuello, además de un arma de fuego junto al cuerpo, la cual es materia de investigación para determinar su relación con los hechos.

El expediente criminal: ‘La Oficina’ y el FBI

El asesinato de alias ‘Gurú’ destapa una compleja red de presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con los expedientes judiciales, el empresario estaba en el radar de las autoridades por presuntamente operar como pieza clave en una red de lavado de activos y testaferrato al servicio de los cabecillas de la estructura criminal ‘La Oficina’.

Su rol, según los investigadores, consistía en realizar maniobras financieras para ocultar predios rurales y legalizar propiedades a través de complejas escrituras y traslados registrales.

La magnitud de sus movimientos financieros llamó la atención a nivel internacional. Alias ‘Gurú’ estuvo bajo la lupa del FBI por sus transacciones vinculadas al polémico caso de Meritage Luxury, un gigantesco lote de 56 hectáreas en Envigado (Antioquia). En este terreno se planeaba construir un megaproyecto hotelero, comercial y residencial valorado en cerca de medio billón de pesos, el cual terminó siendo sometido a extinción de dominio y declarado a favor de la Nación.

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Asimismo, su nombre fue mencionado en indagaciones relacionadas con antiguos integrantes y financiadores de estructuras criminales, e incluso vinculado con Otto Bula, el exsenador condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Perfil: Negocios y vínculos con la farándula

Más allá de sus líos con la justicia, ‘Gurú’ era una figura conocida en los círculos sociales y empresariales de Antioquia y el Magdalena Medio, zonas donde concentraba gran parte de sus negocios ganaderos y de bienes raíces.

El comerciante también tuvo una activa participación en el mundo de la farándula paisa. Fue pareja sentimental de las reconocidas modelos colombianas Marcela Posada Carrillo y Tatiana Gil Muñoz, con quienes tuvo tres hijos.

Por ahora, los investigadores buscan esclarecer quién dio la orden de asesinarlo, los motivos exactos del ataque sicarial y si su muerte está relacionada con ajustes de cuentas de las mafias para las que presuntamente operaba.