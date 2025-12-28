El joven de 18 años llegó a Medellín, procedente de Tolú, a visitar a la novia

Misteriosa muerte: Hallan a joven de 18 años en quebrada de Villatina; había llegado de Tolú hace 4 días

Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín investigan la extraña muerte de un joven de 18 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este sábado 27 de diciembre en el cauce de una quebrada en el barrio Villatina, sector La Playita (Calle 51 con Carrera 11C). El caso ha generado conmoción, pues el hoy occiso se encontraba en la ciudad desde hace apenas cuatro días.

Según se pudo establecer, el joven llegó a Medellín el pasado 23 de diciembre procedente de Tolú, con la ilusión de visitar por primera vez a su novia, a quien había conocido hace dos meses. Sin embargo, su estadía en la capital antioqueña estuvo marcada por extraños sucesos desde el primer momento.

Un inicio accidentado y una extraña desaparición

El mismo día de su llegada, el joven salió solo a caminar por el sector sin conocer a nadie. Al día siguiente, regresó a casa de sus allegados sin pertenencias y casi desnudo, manifestando que había sido víctima de un atracado.

Pese al susto inicial, el joven continuó con su visita. El pasado viernes 26 de diciembre, cerca de las 8:00 p.m., le manifestó a familiares de su novia que saldría a motilarse. Según testimonios, el joven se dirigió hacia donde un barbero conocido del sector. Sin embargo, sobre las 10:00 p.m., el mismo barbero llamó a la familia preguntando por el joven, pues este desapareció del lugar repentinamente antes de ser atendido.

El trágico hallazgo

Tras varias horas de angustia, la búsqueda terminó de la peor manera este sábado. Vecinos del sector de La Playita informaron sobre el hallazgo de un cuerpo en la quebrada de la zona. Al llegar al sitio, los allegados confirmaron que se trataba del joven visitante.

Cronología de los hechos:

23 de dic: Llega de Tolú a Medellín. Es atracado en su primera salida.

26 de dic (20:00): Sale hacia una barbería en Villatina.

26 de dic (22:00): Se reporta su desaparición de la barbería.

27 de dic: Es hallado sin vida en la quebrada.

Autoridades realizaron la Inspección Técnica a cadáver, para trasladarlo a Medicina Legal, donde se determinarán las causas exactas de la muerte.

Se investiga si este hecho está relacionado con el presunto robo sufrido días antes o si el joven fue víctima de una agresión tras su extraña salida de la barbería.