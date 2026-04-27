¡Misteriosa desaparición en San José de la Cima! Salió a la tienda con dos mil pesos, borró sus redes y no regresó; buscan a la menor Sara Ximena

Minuto30.com .- Una profunda angustia embarga a una familia en la zona nororiental de Medellín. Desde el pasado sábado 25 de abril, se desconoce por completo el paradero de la menor Sara Ximena Espinal Franco, de 16 años de edad, quien desapareció en extrañas circunstancias en el barrio San José de la Cima, perteneciente a la Comuna 3 (Manrique).
En Minuto30 nos unimos a esta búsqueda urgente y compartimos los detalles de este caso, el cual presenta elementos que tienen en máxima alerta a sus seres queridos.
Un mandado del que nunca volvió y un detalle perturbador
De acuerdo con el dramático relato entregado por sus familiares, la desaparición de Sara Ximena ocurrió sobre el mediodía del sábado. La adolescente salió de su vivienda con la intención de ir a la tienda del barrio a comprar algo, llevando consigo únicamente dos mil pesos. Sin embargo, las horas pasaron y la joven nunca regresó a casa.
El caso ha tomado un tinte de mayor preocupación debido a un extraño hallazgo realizado por su círculo cercano: tras su desaparición, se percataron de que todas las redes sociales de la menor fueron eliminadas, lo que ha incrementado el temor y la desesperación de su familia al no tener ninguna forma de rastrear sus últimos movimientos o contactos.
Descripción física de la menor
Para facilitar su pronta identificación en las calles, los familiares han entregado la siguiente descripción física de Sara Ximena. Si usted transita por Medellín o el Valle de Aburrá, preste atención a estos rasgos:
Nombre: Sara Ximena Espinal Franco.
Edad: 16 años.
Estatura: Es una joven alta, mide aproximadamente 1,70 metros.
Tez: Trigueña.
Cabello: Crespo.
¿La ha visto? Su información es vital
Cada minuto que pasa es una eternidad para su familia. Si usted ha visto a Sara Ximena desde el mediodía del sábado 25 de abril, sabe dónde podría estar, o tiene cualquier dato que ayude a dar con su paradero, le pedimos comunicarse de manera inmediata con las autoridades o directamente con su familia.
Puede entregar su información a través de las siguientes líneas:
Línea de emergencias: 123
Celular: 305 404 5379
¡No se quede sin ayudar!
Si no tiene información sobre su paradero, le agradecemos compartir esta nota periodística en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Un simple clic puede hacer que el rostro de Sara Ximena sea reconocido por alguien que tenga la pista clave para regresarla sana y salva a su hogar.
