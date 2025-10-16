Resumen: La ganadora del Óscar, conocida por sus papeles inmortales en películas como "Annie Hall", "The Godfather" y "Father of the Bride", murió a los 79 años

¡Misterio resuelto! La familia de Diane Keaton rompe el silencio y reveló la causa de la muerte

Minuto30.com .- La familia de la icónica actriz estadounidense Diane Keaton ha roto el silencio para revelar la verdadera causa de su fallecimiento, ocurrido el pasado 11 de octubre. Inicialmente, los familiares habían pedido privacidad sin comunicar detalles del deceso.

La ganadora del Óscar, conocida por sus papeles inmortales en películas como «Annie Hall», «The Godfather» y «Father of the Bride», murió a los 79 años como consecuencia de una neumonía.

La noticia fue confirmada por la familia a la revista People mediante un comunicado oficial: «La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de cariño y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre».

El día 11 de octubre, los bomberos de Los Ángeles respondieron a una llamada en la casa de Keaton y trasladaron a la actriz a un hospital del área de Los Ángeles, donde finalmente falleció.

La revelación pone fin a la incertidumbre sobre las circunstancias de la muerte de la estrella, que deja un legado imborrable en la historia del cine.

Aquí más Noticias de Entretenimiento