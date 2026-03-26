Familiares y amigos buscan a Eric Fernando en Medellín, desapareció tras salir con una amiga al Parque Lleras

Resumen: Eric Fernando Gutiérrez Molina debía presentarse para su vuelo de regreso a Estados Unidos el lunes 23 de marzo, compromiso al que nunca llegó.

Misterio en Medellín: Buscan a Eric Fernando, salvadoreño auxiliar de vuelo de American Airlines, desaparecido tras noche en El Parque Lleras

Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín y Rionegro se encuentran en máxima alerta tras la desaparición del salvadoreño Eric Fernando Gutiérrez Molina, un auxiliar de vuelo hispano de la aerolínea American Airlines, con base en Dallas. El tripulante, quien llegó a Antioquia en una escala procedente de Miami, fue visto por última vez en la madrugada del pasado domingo 22 de marzo.

La última noche: Del hotel en Rionegro al Parque Lleras

Gutiérrez Molina se hospedaba junto a su tripulación en un hotel de Rionegro, cercano al Aeropuerto José María Córdova. Según las investigaciones, el hombre decidió trasladarse esa noche a Medellín para disfrutar de la zona rosa de El Poblado en compañía de una colega.

El rastro comienza a tornarse difuso después de las 2:45 de la madrugada, hora del último contacto directo con sus acompañantes. Versiones extraoficiales indican que el auxiliar de vuelo habría sido visto en el sector del Parque Lleras y que, presuntamente, pudo ser víctima de escopolamina.

Mensajes contradictorios y señales cruzadas

El caso presenta detalles que intrigan a los investigadores de la Sijín:

5:00 a. m.: Se envió un último mensaje desde su teléfono asegurando que “estaba bien”. Sin embargo, su familia duda de la autoría del texto.

El rastro del Airbnb: El último rastro digital lo ubica en un Airbnb en El Poblado, pero la señal de GPS de su celular saltó inexplicablemente hacia el otro extremo de la ciudad.

Geolocalización en Laureles: La última señal activa del dispositivo móvil fue rastreada en la Carrera 81, en el sector de Laureles, una zona residencial y comercial al occidente de Medellín, lejos de donde inició la noche.

La colega: Una pieza clave desorientada

Un elemento crítico en la investigación es la mujer que acompañaba a Eric. Horas después de la desaparición, la colega reapareció desorientada en El Poblado y tuvo que ser trasladada a un centro médico.

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Hasta el momento, no se ha revelado qué ocurrió entre el momento en que se separaron y el hallazgo de la mujer en estado de confusión.

Cámaras y registros bajo la lupa

La Policía Metropolitana revisa minuciosamente las cámaras de seguridad de El Poblado y Laureles para reconstruir el trayecto de Eric. Se busca identificar con quién abandonó el establecimiento nocturno y si fue subido a la fuerza a algún vehículo.

Eric Fernando Gutiérrez Molina debía presentarse para su vuelo de regreso a Estados Unidos el lunes 23 de marzo, compromiso al que nunca llegó.

Sus familiares y compañeros en Dallas han iniciado una campaña en redes sociales pidiendo cualquier información que ayude a dar con su paradero.

INFORME SI SABE ALGO DE ERIC FERNANDO

Si sabe algo de Eric Fernando, dé aviso inmediato a la Policía, al 123 o a la Fiscalía.