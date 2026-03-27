Misterio en Manrique: Investigan extraña muerte de una bebé de 21 meses tras «desvanecerse»

Resumen: Cuentan que la bebé de un momento a otro, comenzó a llorar de forma intensa. Segundos después, la pequeña sufrió un desvanecimiento repentino y quedó inconsciente en brazos de su tía.
minuto30.com .- En las úlitmas horas se conoció que una pequeña de 21 meses de nacida, falleció en extrañas circunstancias, tras ingresar a un hospital infantil de la ciudad. El caso, ocurrido en el barrio Manrique Central, ha sido calificado inicialmente como una “muerte por establecer” debido a lo repentino del suceso.
Los hechos: Un llanto y el desmayo
Según versiones extraoficiles, el incidente se registró el pasado miércoles 25 de marzo, alrededor de las 4:00 de la tarde. La menor se encontraba en ese momento bajo el cuidado de una tía, quien realizaba sus labores de teletrabajo en la vivenda.
Cuentan que la bebé de un momento a otro, comenzó a llorar de forma intensa. Segundos después, la pequeña sufrió un desvanecimiento repentino y quedó inconsciente en brazos de su tía.
Murió pese al esfuerzo médico
Ante la gravedad de la situación, la familia reaccionó de inmediato trasladando a la niña a un centro asistencial cercano y, posteriormente, debido a la complejidad de su estado, fue remitida a un hospital infantil especializado. A pesar de las maniobras de reanimación y la atención del equipo médico, la menor no logró sobrevivir.
El cuerpo de la bebé fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, para determinar la causa exacta del deceso. Las autoridades buscan establecer si la menor padecía alguna condición médica no diagnosticada o si el desvanecimiento fue producto de algún incidente accidental.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios