Misterio en Girardota: Hombre de casi 80 años hallado muerto en el río Medellín

Resumen: Autoridades y bomberos rescataron del río Medellín, en la vereda San Andrés de Girardota, el cuerpo sin vida de un hombre de casi 80 años. No presentaba signos de violencia

Minuto30.com .- Un lamentable hallazgo ha causado conmoción entre los habitantes del norte del Valle de Aburrá. Las autoridades locales confirmaron la recuperación de un cuerpo sin vida que flotaba en las aguas del río Medellín, a la altura del municipio de Girardota, perteneciente a un hombre de avanzada edad.

El equipo forense y las unidades de rescate trabajaron de manera conjunta para recuperar el cadáver y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer este triste suceso.

¿Cómo y dónde fue reportado el hallazgo?

El incidente se registró en la mañana del martes 14 de julio de 2026. Según el reporte oficial de las autoridades, siendo las 08:50 a.m., la línea de emergencias recibió la llamada telefónica de un ciudadano angustiado.

El informante alertó sobre la presencia de lo que parecía ser una persona sin vida en el cauce del río Medellín, específicamente en el sector de la vereda San Andrés de Girardota, justo en la parte posterior de una conocida arenera de la zona.

¿Cómo se realizó el operativo de rescate?

Tras recibir la alerta ciudadana, patrullas de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al lugar para verificar la información. Al llegar al punto indicado, los uniformados lograron avistar a lo lejos el cuerpo sin vida al interior del caudal.

Dada la complejidad del terreno y la corriente, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, quienes llegaron al sitio para realizar las maniobras de extracción y rescate del cuerpo. Posteriormente, las autoridades judiciales competentes procedieron con la respectiva inspección técnica del cadáver.

¿Qué se sabe de la víctima y las causas de su muerte?

Uno de los datos más relevantes que arrojó la inspección preliminar es que el cuerpo no presenta signos visibles de violencia. Por este motivo, los investigadores están tratando de establecer cómo el hombre fue a dar al cauce del río y si se trató de un accidente o un quebranto de salud previo a la caída.

Sobre la víctima, se logró conocer que se trataba de un hombre de avanzada edad que estaba próximo a cumplir los 80 años. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se le practicará la necropsia de rigor para determinar las causas exactas del deceso y confirmar plenamente su identidad para notificar a sus familiares.