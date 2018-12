Miss Chile y el trágico momento que vivió al tener su rostro quemado con ácido

Andrea Díaz es una joven nacida en Venezuela que hoy por hoy es la representante de Chile ante el concurso de Miss Universo.

A pesar de estar actualmente celebrando éxitos, la vida de la chica no ha sido nada sencilla, como ella misma lo contó en las redes sociales.

Resulta que la modelo se sometió a un procedimiento estético, proceso que le hizo daño en el rostro y por lo que llegó a pensar que su vida estaba acabada.

“¡Si! Tengo doble nacionalidad. Mi padre es Chileno pero venezolano de corazón, y mi madre es venezolana pero chilena de corazón. Estoy feliz y orgullosa de poder representar en este Miss Universo 2018 a Chile, el país que me vio crecer y que hace años me recibió con los brazos abiertos, en una época donde viví una de las peores experiencias de mi vida”, dijo en la publicación de Instagram.

Y luego agregó que:

“Una mala práctica estética arruinó mi rostro. Fui por algo rutinario y volví a mi casa devastada, con mi cara quemada con ácido. Claro que se derrumbaron todos mis sueños: adiós novio, trabajos, modelaje y por supuesto que adiós Miss Universo ¿Qué país querría enviar a una chica con su rostro quemado? Al igual que ustedes, pensé que la respuesta era “ninguno”. Viví casi año y medio escondida y espero que puedan ser capaces de ponerse en mi lugar. Es algo que no le deseo a nadie, es feo, doloroso y afecta tanto anímicamente que ni se lo sueñan”.

“Al venirme a Chile, me di cuenta que todo no era oscuridad, me empezaron a ofrecer trabajos, volví a modelar y volví a creer en mí. ¡Hoy estoy más segura que nunca que tengo que devolverle la mano al país que me devolvió la alegría y que me hizo comprender que las chilenas la luchamos! Y ante la adversidad levantamos la mirada y salimos adelante, como sea, por nosotras, por nuestras familias, por nuestro país”, concluyó el mensaje.