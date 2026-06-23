Resumen: El proceso electoral colombiano recibe un sello de total legitimidad, dejando a las denuncias de la campaña oficialista sin sustento técnico

Misiones internacionales cierran filas con la Registraduría: Avalan elecciones y cuestionan narrativa de «fraude» por parte de Petro

Minuto30.com .- Las misiones de observación internacional más prestigiosas del mundo han entregado un veredicto unánime sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia: el proceso fue transparente, limpio y confiable. El espaldarazo de la Unión Europea (UE), el Centro Carter y el Instituto Republicano Internacional (IRI) deja sin piso las denuncias de fraude e introduce un duro cuestionamiento a la retórica del Gobierno Nacional.

Unión Europea: «El presidente Petro puede estar participando en la ceremonia de la desinformación»

La Misión de la UE, liderada por Esteban González Pons, fue categórica al defender la rapidez y transparencia tanto del preconteo como del escrutinio, desactivando las alertas de fraude.

González Pons aseguró que el conteo de votos fue veloz y que las primeras fases del escrutinio se realizaron frente a los equipos jurídicos de los candidatos, confirmando exactamente los datos del preconteo.

En esa misma línea, Idoia Mendia, delegada del Parlamento Europeo, extendió su felicitación a la Registraduría Nacional por el impecable trabajo desplegado durante los comicios.

La UE descartó de tajo haber encontrado irregularidades en el proceso electoral, contradiciendo los señalamientos de la campaña de Iván Cepeda y del propio presidente Gustavo Petro. Al ser consultado sobre la postura del mandatario, González Pons lanzó una dura crítica:

«Si usted me pregunta si el presidente Petro puede estar desinformando, participando en la ceremonia de la desinformación, es posible que lo esté haciendo”.

Centro Carter e IRI: Un sistema «confiable y plenamente trazable»

El respaldo internacional no se limitó al continente europeo; los organismos de observación norteamericanos también ratificaron la legitimidad de los resultados:

Centro Carter: La prestigiosa organización informó que el sistema de gestión de resultados tras la segunda vuelta presidencial «demostró ser confiable, transparente y plenamente trazable».

Instituto Republicano Internacional (IRI): Concluyó que la jornada electoral se desarrolló de forma ordenada, transparente y creíble. La organización enfatizó que las autoridades electorales cumplieron rigurosamente sus funciones y sentenció que no existe evidencia de irregularidades sistemáticas que afectaran el resultado de la votación.

Con este informe unificado de la comunidad internacional, el proceso electoral colombiano recibe un sello de total legitimidad, dejando a las denuncias de la campaña oficialista sin sustento técnico ante la opinión pública.