¿Misión posible? Las claves de la propuesta de Anant Ambani para llevarse los hipopótamos a la India

Minuto30.com .- La salida de “la eutanasia” para los hipopótamos del Magdalena Medio, continúa teniendo eco por el mundo. prueba de ello es que un magnate de la India ha hecho una propuesta que podría ser viable aunque representa uno de los desafíos logísticos, burocráticos y veterinarios más grandes en la historia del manejo de fauna silvestre.

La oferta de Anant Ambani llega como un “salvavidas” extraordinario para el Gobierno colombiano, que actualmente enfrenta un profundo dilema ético, ambiental y social frente al control de esta especie invasora. Sin embargo, del dicho al hecho hay un largo trecho.

Estos son los factores que hacen que esta idea sea realizable, junto con los inmensos retos que enfrenta:

Los puntos a favor de la viabilidad

Viabilidad Financiera absoluta: Este suele ser el principal obstáculo en cualquier proyecto de conservación. Trasladar a un solo hipopótamo al otro lado del mundo cuesta decenas de miles de dólares. No obstante, al ser respaldado por Reliance Industries (una de las corporaciones más ricas del planeta), el financiamiento de aviones chárter, guacales y honorarios veterinarios está totalmente cubierto.

Infraestructura de destino garantizada: El centro de conservación Vantara en Gujarat no es un simple zoológico. Es un megaproyecto de más de 1.200 hectáreas con hospitales veterinarios de última tecnología y experiencia en el manejo de megafauna (como elefantes y rinocerontes). Al estar en un recinto estrictamente controlado, se anula el riesgo de que los hipopótamos se conviertan en una plaga en la India.

Alivio ético y político para Colombia: Evitaría el costo político y el rechazo social que genera la eutanasia (caza de control) respaldada por activistas de derechos de los animales, ofreciendo una “solución humana” justo como lo plantea el magnate.

Los inmensos retos: El cuello de botella

El desafío Logístico de extrema complejidad: Estamos hablando de capturar 80 animales altamente territoriales, agresivos y que pesan entre 1.5 y 3 toneladas cada uno. Su captura en la cuenca del Río Magdalena es peligrosa. Luego, deben ser sedados milimétricamente, introducidos en guacales de acero hechos a la medida y subidos a aviones de carga pesada (como los Boeing 747) para un vuelo intercontinental de más de 15.000 kilómetros. El riesgo de que los animales mueran por estrés durante el viaje es alto.

Burocracia y Permisos Sanitarios: Este es el verdadero dolor de cabeza. Para que un animal salga de Colombia e ingrese a la India, se requiere una coordinación perfecta entre el Ministerio de Ambiente, el ICA, las autoridades indias y los tratados internacionales (CITES). Los hipopótamos deben pasar por estrictos periodos de cuarentena y exámenes para garantizar que no lleven enfermedades exóticas (como fiebre aftosa, tuberculosis o parásitos específicos) que puedan diezmar la fauna local asiática.

En conclusión, la propuesta del heredero indio es la alternativa internacional más sólida y realista que ha recibido Colombia hasta la fecha, superando por mucho los intentos previos de enviarlos a México o Filipinas, precisamente porque el dinero ya está sobre la mesa.

Su éxito dependerá enteramente de la agilidad diplomática entre ambos países y de una ejecución veterinaria impecable.

Teniendo en cuenta los altísimos costos y la complejidad de capturar a estos animales, ¿crees que el Gobierno colombiano debería concentrar todos sus esfuerzos en facilitar este traslado a la India, o consideras que se debe continuar en paralelo con la eutanasia y la esterilización para frenar la emergencia ambiental?