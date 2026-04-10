¡Misión cumplida!: La cápsula Orión ameriza con éxito en San Diego tras sobrevivir al infierno térmico

Resumen: ¡Lo logramos! El silencio sepulcral en las salas de control de la NASA se transformó en una ovación ensordecedora. La humanidad ha dado un paso gigantesco para su regreso definitiTras superar los temidos "minutos de terror" durante el reingreso atmosférico, la nave logró perforar la atmósfera terrestre, soportando temperaturas extremasvo a la superficie lunar.

Minuto30.com .- La historia de la exploración espacial tiene una nueva página dorada. La cápsula Orión, la joya de la corona del programa Artemis, ha regresado a salvo a la Tierra, culminando con un éxito rotundo su travesía hacia la órbita lunar y demostrando que estamos listos para llevar astronautas de vuelta a nuestro satélite natural.

Tras superar los temidos “minutos de terror” durante el reingreso atmosférico, la nave logró perforar la atmósfera terrestre, soportando temperaturas extremas y un violento choque aerodinámico, para finalmente posarse con suavidad en las aguas del Océano Pacífico.

El escudo térmico resistió la prueba de fuego

La principal preocupación de los ingenieros quedó despejada. Durante la fase de máximo calentamiento aerodinámico, los sensores confirmaron que la nave superó con creces los 1.500 grados centígrados, envuelta en una ardiente bola de plasma.

El escudo térmico de última generación hizo su trabajo a la perfección, protegiendo el interior de la cápsula y disipando el calor infernal.

Minutos después de atravesar esta barrera térmica y salir del apagón de comunicaciones, los radares volvieron a captar a Orión. El alivio fue total cuando el cielo sobre el océano se adornó con el despliegue perfecto de los enormes paracaídas principales, los cuales frenaron drásticamente la caída de la nave de casi 40.000 km/h a una velocidad segura de amerizaje.

El camino despejado hacia la Luna

Con este amerizaje impecable en las aguas de San Diego, la NASA da por probada la seguridad del vehículo Orión. Este triunfo no es el final, sino el verdadero comienzo: la confirmación técnica de que las próximas misiones tripuladas de Artemis podrán viajar a la Luna y regresar a nuestro planeta sin poner en riesgo la vida de los astronautas.

Esta transmisión especial celebrando un hito que, sin duda, inspirará a las futuras generaciones a seguir mirando hacia las estrellas.