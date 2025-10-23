¡Misión Cumplida! Emotiva despedida del General Carlos Fernando Triana de la Policía Nacional

Resumen: A través de un mensaje difundido por la Policía de Colombia, el General Triana expresó su satisfacción por el servicio brindado

Minuto30.com .- La tarde de este 23 de octubre el General Carlos Fernando Triana Beltrán se despidió oficialmente del servicio activo de la Policía Nacional de Colombia tras casi 35 años dedicados a la patria. La emotiva ceremonia marca el fin de su carrera, destacando los ocho meses en los que tuvo el honor de dirigir la institución.

Orgullo del Deber Cumplido:

A través de un mensaje difundido por la Policía de Colombia, el General Triana expresó su satisfacción por el servicio brindado: «Me despedí del servicio activo de mi siempre amada Policía Nacional, con la satisfacción del deber cumplido, en especial en los ocho meses que tuve el honor de dirigir la institución».

Agradecimientos al País y a sus Líderes:

En su mensaje de despedida, el General Triana extendió su gratitud a las figuras clave del país que lo acompañaron, al Presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez; así como a su familia, por el apoyo incondicional.

Y no dejó atrás a los 186.000 policías y a todos los colombianos por su respaldo.

¡MISIÓN CUMPLIDA! Luego de casi 35 años de servicio a la patria me despedí del servicio activo de mi siempre amada Policía Nacional, con la satisfacción del deber cumplido, en especial en los ocho meses que tuve el honor de dirigir la institución. Agradecí al Señor Presidente… pic.twitter.com/ojcmGLrFop — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 23, 2025

Deseos de Éxito al Nuevo Liderazgo:

El General saliente deseó el mayor de los éxitos al nuevo director de la Policía, el General William Rincón, y a su equipo de trabajo, en su propósito de «fortalecer nuestra Policía Nacional y ayudar a construir un mejor país».

Finalmente, el General Triana dirigió un inspirador mensaje a los policías de Colombia, instándolos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo. Con una frase que resume su lealtad, concluyó: «‘Policía un día, policía toda la vida’», prometiendo seguir sirviendo al país desde cualquier escenario que el destino le depare.