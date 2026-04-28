Resumen: Con el incendio apagado al 100%, se espera que la inmensa columna de humo que afectó la calidad del aire durante casi dos días en el sur del Valle de Aburrá se disipe por completo en las próximas hora

¡Misión cumplida! Apagan al 100% el voraz incendio en fábrica de bicicletas de Itagüí tras 31 horas de labores

Minuto30.com .- Luego de más de una jornada completa de angustia y arduo trabajo ininterrumpido, llegan las buenas noticias para el sur del Valle de Aburrá. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí confirmó en la noche de este martes que el gigantesco incendio estructural que consumió una fábrica de bicicletas en el sector de las antiguas bodegas de Coltejer ha sido liquidado en su totalidad.

En Minuto30 le entregamos el parte de tranquilidad oficial emitido por los organismos de socorro tras dar por superada esta grave emergencia metropolitana.

31 horas de lucha contra el fuego

El subteniente Henry Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, fue el encargado de entregar el esperado balance final de la titánica operación, anunciando el cierre oficial de la emergencia.

“Luego de 31 horas de operaciones ininterrumpidas, se da por finalizado el Puesto de Comando Coltejer. Se liquida en su totalidad, en un 100%, la conflagración”, detalló el comandante Muñoz.

Con la extinción total de los focos calientes y el enfriamiento absoluto de la estructura, se elimina cualquier riesgo de que los vientos reaviven las llamas. Ahora, el lugar quedará a disposición de los investigadores de incendios y peritos para determinar las causas exactas que originaron el fuego y evaluar los daños estructurales.

Un triunfo de la solidaridad institucional

La ferocidad de este incendio requirió un despliegue logístico y humano sin precedentes recientes. Por ello, el comandante extendió un profundo agradecimiento a la red de apoyo que evitó una tragedia mayor:

Cuerpos de Bomberos del Valle de Aburrá: Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Medellín y Bello.

Cuerpos de Bomberos del Oriente Antioqueño: Rionegro y Marinilla.

Organismos de socorro: Cruz Roja (Unidad Municipal Itagüí) y la Defensa Civil de Itagüí.

Apoyo logístico: A todas las dependencias de la Administración Municipal que se sumaron a la atención integral del incidente.

Fin de la alerta para la comunidad

El subteniente Muñoz concluyó su declaración enviando un contundente parte de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que la zona es nuevamente segura.

Con el incendio apagado al 100%, se espera que la inmensa columna de humo que afectó la calidad del aire durante casi dos días en el sur del Valle de Aburrá se disipe por completo en las próximas horas, permitiendo a los habitantes retornar a sus actividades normales.