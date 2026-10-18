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Misión Crecer: la oportunidad está en el campo

Por: José Félix Lafaurie

Misión Crecer: la oportunidad está en el campo
Misión Crecer: la oportunidad está en el campo

Resumen: Misión Crecer es una oportunidad para el campo: capitalizar el agro y transformar la ganadería puede duplicar el inventario bovino

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La encrucijada fiscal no se resolverá solo con impuestos o recortes. Sin crecimiento no habrá recaudo, empleo ni bienestar. Por eso celebro Misión Crecer, iniciativa del vicepresidente José Manuel Restrepo para llevar la economía a un crecimiento del 6 % con inversión privada, productividad y coordinación institucional.

Comparto esa visión, pero agrego una reflexión de años: Colombia ha construido buena parte de su desarrollo de espaldas a sus ventajas como país tropical, con dos océanos y enormes posibilidades agropecuarias.

El modelo de sustitución de importaciones orientó los incentivos hacia la industrialización urbana, mientras el campo quedaba rezagado en capitalización, infraestructura y tecnología. Pretendimos industrializarnos sin aprovechar suficientemente nuestra capacidad de producir alimentos para el mundo.

Las cifras son reveladoras: en 2005, de cada cien pesos de formación bruta de capital fijo, la industria recibía 33,6 y el agro apenas dos; aunque en 2006 aportaban al PIB 15,3 % y 12,6 %, respectivamente. Esa desproporción desconoce nuestro potencial rural. En 2024 el agro creció 6,1 %. ¿Cuánto más aportaría capitalizado?

La formación bruta de capital fijo se traduce en infraestructura, riego, equipos, praderas y tecnología: inversiones que elevan la producción, pero maduran lentamente. El crédito de corto plazo no basta; necesitamos financiación acorde con los ciclos rurales y accesible a pequeños y medianos productores.

No se trata de enfrentar agricultura e industria, sino de corregir una asignación de recursos que ha limitado sus encadenamientos. Cuando el campo se capitaliza, crecen el transporte, la transformación de alimentos, el comercio y los servicios.

La ganadería ilustra la oportunidad. La OCDE y la FAO proyectan que el consumo mundial de carne bovina crecerá 13 % hacia 2034. Colombia, con cerca de 30 millones de bovinos, puede responder.

Podemos duplicar el inventario a 60 millones y reducir de 34 a 20 millones las hectáreas ganaderas: elevar la carga de 0,88 a tres bovinos por hectárea y liberar 14 millones para usos productivos y ambientales compatibles.

Transformar exige capital, genética, nutrición, pasturas, sanidad, sistemas silvopastoriles, crédito de largo plazo, infraestructura, industria y mercados.

Misión Crecer acierta al reconocer que el crecimiento requiere acción pública coordinada para favorecer la inversión y el desarrollo productivo. Desde FEDEGÁN contribuiremos con una propuesta técnica que incorpore esta transformación ganadera a sus objetivos.

Además, muchos territorios ganaderos soportan la violencia. La seguridad exige Fuerza Pública, pero consolidarla necesita oportunidades productivas y bienestar.

Siempre he sostenido que la paz de Colombia pasa por el desarrollo del campo. Misión Crecer tiene allí una oportunidad que el país no debería desperdiciar y los ganaderos la haremos propia.

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Redacción Minuto30

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