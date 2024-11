Doha, 1 feb (EFE).- Las molestias físicas de la catalana Emma García, nadadora del dúo mixto técnico de natación artística, que es subcampeón mundial, con problemas en la espalda, ha obligado a reconfigurar el dúo mixto y será Mireia Hernández quien forme en las dos rutinas con Dennis González, según pudo saber EFE.

"Debido a una lesión en la espalda en octubre, no pude entrenar durante dos meses. Enseñé algo en las redes sociales, pero no quería darle mucha importancia a pesar de que era consciente de que en esta temporada no quedaba mucho tiempo para la competición", comentó la sabadellense en sus redes sociales.

Con la ausencia de García, que estará como suplente, el equipo español tendrá que cambiar de planes, y será Mireia Hernández quien forme los dos dúos con Dennis González.

La delegación española quedará compuesta finalmente por 74 deportistas para este Mundial de Doha (del 2 al 18 de febrero), que se abre este viernes y en el que Dennis González, el campeón del mundo de solo libre, será el primer español en participar.

El waterpolo, con dos equipos de 15 jugadores (30) es la representación más numerosa; en natación participan 16 en las pruebas en línea y cuatro en aguas abiertas; en artística el equipo está formado por 14 nadadoras y un nadador.

El equipo de saltos está formado por nueve componentes: Nicolás García Boissier, Adrián Abadía, Carlos Camacho, Max Liñán, Ana Carvajal, Valeria Antolino, Rocío Velázquez y María Papworth. A ellos se les añade el saltador de 'high diving' Carlos Gimeno.

Por: EFE