¡Mirala, es una ternurita! Cachorrita abandonada a su suerte busca nueva familia

Resumen: Si no puedes adoptar en este momento, ¡ayúdanos compartiendo esta publicación! Tu difusión puede ser el puente para que esta pequeña encuentre a su familia ideal.

Minuto30.com .- Después de sufrir mucho maltrato y ser cruelmente abandonada en la calle, esta dulce perrita fue rescatada y hoy se encuentra a salvo en un hogar de paso. Es momento de cambiar su historia y encontrarle una familia definitiva que le enseñe que no tiene por qué volver a sentir miedo.

Esta cachorrita tiene apenas 3 mesecitos de vida.

Por todo lo malo que ha vivido en su corta edad, es una perrita súper temerosa. Necesita un hogar que le brinde muchísima paciencia, ternura y un ambiente seguro para ayudarla a ganar confianza poco a poco.

¡Es un verdadero amor! Es completamente sociable y convive sin ningún problema con gatos, otros perros y niños.

Debido a que está muy cachorrita, aún no está esterilizada, por lo que quien la adopte debe asumir el compromiso de esterilizarla cuando cumpla la edad adecuada.

¿Quieres cambiarle el mundo?

Esta perrita merece dejar atrás el sufrimiento y conocer lo que es un buen hogar donde la valoren, la protejan y la mimen para siempre. Si tienes el espacio, el tiempo y el corazón dispuesto para adoptarla y darle la vida que se merece, por favor comunícate.

📞 Contacto para adopción: WhatsApp 304 5988105

Si no puedes adoptar en este momento, ¡ayúdanos compartiendo esta publicación! Tu difusión puede ser el puente para que esta pequeña encuentre a su familia ideal.