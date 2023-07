MinTransporte realiza alianzas para que se reconozca la licencia de conducción en otros países

in

El Ministerio de Transporte realizó una alianza con Paraguay para que la licenciada de conducción pueda reconocerse en ambos países, sin la necesidad de pruebas adicionales.

En Paraguay se aprobó la propuesta por la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

El Gobierno afirmó que también está en negociación con Francia, Italia, Emiratos Árabes y Hungría.

Esta propuesta tiene como fin abrir nuevas posibilidades para que los extranjeros se puedan mover en las carreteras de ambos países, además de aumentar el turismo.

¿En qué casos no aplica?

– Cuando la licencia de conducción se haya expedido en un tercer Estado.

– Cuando la persona no tiene la nacionalidad de los Estados que han firmado la alianza.

– Cuando la licencia no se encuentra vigente en la categoría que se solicita para el reconocimiento.

– Cuando la licencia de conducir no corresponda al último establecido por el país.

