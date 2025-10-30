MinTrabajo toma drástica decisión contra Deportivo Pereira: Medida cautelar

Minuto30
    Minuto30.com .- El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la toma de una medida cautelar de suspensión de labores en contra del Club Deportivo Pereira F.C. La decisión se fundamenta en graves y reiterados incumplimientos del club a la legislación laboral colombiana.

    La inspección realizada por la territorial de Risaralda del Ministerio de Trabajo confirmó la mora en el pago de múltiples obligaciones. Entre ellas, se verificó el atraso en salarios, primas, prestaciones sociales y los aportes obligatorios a la seguridad social de trabajadores y contratistas del club.

    El Ministro Sanguino fue enfático al señalar que la suspensión es de carácter preventivo. Esta medida se mantendrá vigente y no será levantada hasta que la institución deportiva certifique y demuestre el cumplimiento total de todas las obligaciones laborales pendientes con su personal.

    Esta acción busca garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores del equipo profesional y presiona a la directiva del Club Deportivo Pereira a resolver de inmediato su crisis financiera y laboral.

