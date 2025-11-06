El Ministerio del Trabajo de Colombia confirmó el inicio de una investigación administrativa sancionatoria contra el Club Deportivo Pereira.

Esta, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar previa que ordenaba la suspensión de actividades.

La acción legal se suma a las ya conocidas deudas acumuladas por el club, que incluyen salarios atrasados y aportes a seguridad social de sus trabajadores.

La Dirección Territorial del Risaralda, bajo la dirección de Andrés Piedrahita Gutiérrez, oficializó el inicio del proceso.

El director territorial señaló que la desobediencia a la orden ministerial es el cargo más grave en este momento.

«A pesar del Auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el Club Deportivo Pereira no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre”.

Por ello, se indicó, iniciarán inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularán los cargos respectivos, afirmó Piedrahita Gutiérrez.

La cartera laboral ha confirmado que el equipo «programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos”.

A Mintrabajo le preocupa que además Pereira estaría preparando un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín”.

MinTrabajo inicia investigación sancionatoria contra Deportivo Pereira por desacato a suspensión de actividades

A juicio del Inspector que analiza la situación, lo realizado por el grande matecaña, es un abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad.

Los cargos formulados en la investigación están directamente relacionados con las denuncias previas, confirmadas en su momento por el Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Estos incluyen el no pago oportuno de salarios, no pago de aportes a seguridad social y el impago de recargos dominicales y festivos a trabajadores.

Fuentes oficiales del Ministerio recordaron que la medida preventiva de suspensión de labores para los empleados del club se mantendrá vigente hasta que se verifique y certifique el pago total de los adeudados laborales.

Adicionalmente, se exigió que, durante el desarrollo de la investigación, el Club Deportivo Pereira mantenga el vínculo laboral de la totalidad de sus trabajadores, sin importar su tipo de contratación, y continúe pagando los salarios sin ningún tipo de descuento.

