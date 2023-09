MinTrabajo cierra temporalmente empresa de Ibagué tras polémico video de maltrato laboral

in

Dentro de la investigación adelantada por el Ministerio del Trabajo, fue ordenado el cierre temporal de las empresas Charry Trading S.A.S y Varchar S.A.S., cuyos dueños fueron grabados protagonizando un caso de maltrato laboral en Ibagué.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio, la decisión se tomó luego de una visita de ocho horas a las instalaciones de la empresa investigada.

«Quiero dejar un mensaje claro a todos los empleadores en Colombia. El Ministerio del Trabajo no tolerará el acoso ni el maltrato laboral en ninguna circunstancia. Somos respetuosos del debido proceso, pero nuestra misión primordial es defender los derechos de los trabajadores. El cierre temporal de estas empresas se justifica por el alto riesgo inminente para la seguridad y salud de los empleados», dijo la ministra Gloria Inés Ramírez.

Según el Auto 1485 emitido por el Ministerio, los inspectores encontraron que la empresa no cuenta con autorización para laborar horas extras, no hay claridad sobre la entrega de dotaciones, se encontraron contratos de trabajo en legajadores sin firmar y en algunas carpetas se evidencia que no se encuentran los exámenes médicos de ingreso.

«Se ordena de oficio la realización de visitas administrativas de inspección, vigilancia y control en cuanto a riesgos laborales en los centros de trabajo (actividad ganadería) en los municipios de Venadillo, Roncesvalles y Alvarado, correspondientes a las empresas: Empresa Charry Trading S.A.S (NIT 900403334) y Empresa Varchar S.A.S (NIT 9003877774), pertenecientes al grupo bajo la dirección territorial Tolima», agrega el comunicado.

Después del inicio del proceso, Diego Charry, uno de los hermanos involucrados, pidió disculpas a los empleados y se comprometió a encontrar la forma de subsanar los daños ocasionados.

