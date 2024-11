Ministerio TIC llevará alfabetización digital a más de 100.000 personas privadas de la libertad

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Justicia, en colaboración con el INPEC y la Fundación Segundas Oportunidades, anunciaron que llevarán alfabetización digital a las cárceles del país a través de los programas: Mujeres TIC para el Cambio, Inicia con TIC y SenaTIC. La noticia se dio en un evento en el centro penitenciario El Buen Pastor, de Bogotá, en el que mujeres privadas de la libertad participarán en los cursos de liderazgo, emprendimiento y alfabetización digital de Mujeres TIC para el Cambio.

Las primeras beneficiadas de esta articulación institucional fueron las mujeres del centro penitenciario femenino más grande del país. Allí, más de 2.000 mujeres se registraron en los cursos que ofrece el programa Mujeres TIC para el Cambio, que fomenta el liderazgo femenino a través de herramientas básicas empresariales y de creación de contenidos digitales.

«Estamos haciendo la presentación de lo que será nuestro programa de formación en todas las cárceles del país. Aquí, en el Buen Pastor, damos inicio a este proyecto que integrará una plataforma de formación en TIC para el desarrollo de habilidades digitales, inteligencia artificial, sistemas, marketing digital y analítica de datos”, explicó el ministro TIC Mauricio Lizcano y anunció que el proyecto llegará a otras cárceles del país con el objetivo de que la tecnología también se produzca desde las cárceles para el bien de todos los colombianos” destacó el ministro TIC, Mauricio Lizcano, durante su intervención.

Este esfuerzo por llevar formación en habilidades TIC a las cárceles del país busca impactar directamente la vida de las personas en proceso de resocialización, quienes ven en estos programas una oportunidad para reconstruir su futuro.

Andrea García, una de las beneficiarias de Mujeres TIC para el Cambio, comentó que seleccionó los cursos ‘Marketing digital’ y ‘Mujeres líderes de la transformación digital’ porque antes de estar recluida tenía un emprendimiento que quiere retomar y, con estas herramientas que le está brindando el Ministerio, puede hacerlo. “Esta oportunidad me sirve mucho a mí y a muchas de las personas que están aquí porque allá afuera no tuvieron la oportunidad de estudiar y estos cursos son completamente gratis. Además, quienes los terminen van a tener certificaciones, las cuales sirven mucho para la hoja de vida o para crear su propia empresa. Estar aquí no significa que tenga que renunciar a mis sueños; yo tengo muchas metas y voy a seguir adelante”, concluyó Andrea.

La oferta que el Ministerio TIC llevará a los centros penitenciarios, además de Mujeres TIC para el Cambio, también incluye los programas Inicia con TIC, que ofrece formación en temas básicos como el uso de teléfonos inteligentes hasta cómo hacer ciberperiodismo; y SenaTIC, un programa que brinda la posibilidad de formación y certificación en cursos reconocidos por gigantes tecnológicos como Google, AWS, Meta, IBM, Microsoft, Fortinet, Cisco y Oracle, entre otros.

Con la implementación de estos programas en las cárceles de Colombia, el Ministerio TIC proyecta beneficiar a más de 100.000 personas privadas de la libertad. Esta iniciativa busca que la tecnología no solo sea una herramienta para la formación y el emprendimiento, sino también un puente hacia la inclusión social, brindando oportunidades reales de transformación para quienes más lo necesitan.

Al respecto, Johana Bahamón, fundadora y gestora de Segundas Oportunidades, manifestó la importancia de esta iniciativa: “Me encanta que Mujeres TIC para el Cambio haya llegado a la Cárcel El Buen Pastor. Esta iniciativa es muy productiva y realmente aporta a la razón de estar en una cárcel, que es la resocialización. Qué maravilla que el Ministerio TIC apoye estos procesos de forma efectiva”.

La articulación entre el Ministerio TIC, el Ministerio de Justicia y el INPEC busca identificar y promover oportunidades de formación para las personas privadas de la libertad, alineándose con la Ley 2208 de 2022, que fomenta rutas de segundas oportunidades. Esto se convierte en un ejemplo concreto de cómo las políticas públicas pueden abrir caminos hacia el futuro, ofreciendo nuevas oportunidades a poblaciones tradicionalmente excluidas. Este proyecto promueve la resiliencia y la confianza, demostrando que la tecnología puede ser un motor de cambio en contextos de vulnerabilidad.

