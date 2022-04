Minsalud explicó cómo seguirá siendo el ingreso de viajeros al país

in

Con el anuncio realizado por el presidente de la República, Iván Duque, de retirar la obligatoriedad del uso del tapabocas en los municipios con 70 % de coberturas de esquema completo y 40 % de refuerzos, también llegan unas nuevas medidas.

Al respecto, Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social – Minsalud – explicó que la medida de emergencia sanitaria se mantiene teniendo en cuenta dos puntos.

El primero, por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener este estatus y, segundo, apenas van seis semanas de cifras en descenso, tanto en contagio como mortalidad. «Es necesario esperar un tiempo más», aseguró, por lo que, destacó, «se consideró esta nueva emergencia como de transición».

Además desde el 1 de mayo se deroga el decreto 1615 de 2021, eliminando el pedido de carné de vacunación para el ingreso a eventos masivos https://t.co/m5jOywItwf — Minuto30.com (@minuto30com) April 25, 2022

En cuanto a quienes deseen ingresar a Colombia, el ministro destacó que todos los viajeros internacionales deben tener carné de vacunación con esquema completo.

Sin embargo, destacó que «ampliamos a personas no vacunadas que podrán entrar a Colombia». Para ello, deberán presentar una prueba PCR no mayor a 72 o una prueba de antígenos no mayor a 48 horas.

«Sentimos que con la alta cobertura que tenemos y la alta inmunidad, obviamente toda llegada de países donde hay afectación es riesgo, pero ya hay un avance de inmunidad en los colombianos que nos protege y nos permite tener actividad económica y social que nos ha permitido una recuperación importante», precisó.