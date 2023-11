VIDEO. Ministro del Interior desautoriza a su colega de salud

in

El resultado inocuo de la reunión entre el presidente Petro y el expresidente Uribe, así como las posteriores declaraciones del Ministro de Salud le pasaron factura a la reforma que discute en la plenaria de la Cámara, por falta de quórum fue levantada la sesión y los cambios al sistema de salud suman una semana más de aplazamiento.

El Partido Alianza Verde y sus representantes a la Cámara resintieron los señalamientos del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien cuestionó que sean partido de gobierno y simultáneamente opositores de la reforma a la salud, por lo que le increpó y exigió que definieran si disfrutan las mieles del poder con cargos en el Ejecutivo o siguen atacando y oponiéndose al Gobierno.

Las palabras de Jaramillo no cayeron bien en esta colectividad y varios de sus congresistas abandonaron la plenaria, a pesar de que el ministro del interior les ofreció disculpas y reconoció: “las declaraciones de anoche no salieron bien”.

Velasco, en tono enérgico, les aseguró a los presentes en el Salón Elíptico que el Gobierno respeta la representación que de los ciudadanos tiene cada congresista, al punto de señalar que las relaciones políticas entre el Gobierno y el Congreso las maneja el ministro del Interior, con lo que le quita cualquier halo de oficialidad a las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Señores miembros del Partido Verde, ustedes nos ayudaron a ser Gobierno, ustedes hicieron parte de una coalición que nos tiene hoy en el Gobierno; por ello el Presidente en un gesto político, buscó entre los hombres del Partido Verde y entre las mujeres, gente importante, gente que le pudiera ayudar y los invitó a ser parte del Gobierno y eso nunca fue un ejercicio transaccional, que quede la clara constancia aquí, lo que se hizo fue un ejercicio político de reconocimiento de unas realidades”, dijo Velasco en la Plenaria de la Cámara.

Además, señaló: “Saben ustedes señoras senadoras y señores representantes, que quien tiene la relación política en este Congreso es el ministro del Interior, representantes de Cambio Radical, representantes del Centro Democrático, representantes que hoy se sienten injustamente agraviados, como creo que así ha sido, este Ministro nunca se ha acercado a la curul de ninguno de ustedes a pedirles un voto a cambio dé, siempre he tenido respeto por las bancadas y siempre he intentado hacer el debate, a nombre del Gobierno este Ministro quiere decirle a Colombia y a ustedes representantes, que la relación con el Congreso, particularmente con el Partido Verde, nunca ha sido una relación transaccional”.

A pesar de ofrecerles disculpas a los congresistas por las palabras de su colega de Salud, que calificó de irrespetuosas, Velasco no dejó pasar la oportunidad para lanzar una que otra puya política: “a quienes manejan el verdadero poder económico les molesta que los controlen, les molesta que haya congresistas y congresos que pidan cuentas, que pongan impuestos, preferirían que las leyes del mercado sean las que definan toda la vida de una sociedad y eso en sociedades desiguales es imposible, porque si no estuvieran ustedes aquí, muy seguramente, la gente más humilde de este país no tendría votos ni decisiones a la hora de tomar las decisiones del país”.

