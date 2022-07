in

En entrevista con El Alargue, Guillermo Herrera, ministro del Deporte, anunció que sí habrá Liga femenina en el fútbol colombiano el segundo semestre. El dirigente manifestó que tuvo una reunión con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, el cual le aseguró que sí se realizará el campeonato.

«Me tomó por sorpresa la decisión de la Dimayor de no celebrar el torneo en el segundo semestre de este año, a pesar de todo el esfuerzo y todo el apoyo que han tenido del Gobierno nacional, del Ministerio. Recuerden ustedes que para el torneo del primer semestre el Ministerio patrocinó la realización de la Liga con un aporte de 3.000 millones de pesos y hace un mes, en la final de Cali contra América, anunciamos con Fernando Jaramillo una adición de un aporte por 1.200 millones de pesos», indicó.

Herrera agregó: «uno entiende que hay diferentes formas de ver la organización del deporte, el fútbol femenino en este caso, pero uno no entiende por qué no hay tanto interés por promover la equidad de género en el deporte en general. Lo he dicho todo el día, mientras yo sea Ministro hasta el 7 de agosto, ahí está sobre la mesa, sigue la mesa de los 1200 millones de pesos».

«Hoy tuve la posibilidad de hablar con Fernando Jaramillo, lo que dice la Dimayor es que sí organizarían un torneo, con menos equipos, iniciaría con ocho que parecen estar ya fijos y abrirían un proceso para equipos adicionales», anunció.

Y añadió al respecto: «Hoy en la reunión, la noticia es esa, sí le interesa a la Dimayor, sería un torneo menor, pero la idea es que nuestras jugadoras sigan en práctica y sigan en movimiento con miras a los compromisos que tienen específicamente América y Cali en la Copa Libertadores».

El Ministro dejó claro el apoyo que le quiere brindar a la Liga Femenina en el país: «mientras yo sea Ministro del Deporte, me quedan 30 días en este cargo, mientras yo sea Ministro, todo el apoyo al fútbol femenino, lo hemos hecho desde hace un año».

En los próximos días se espera que se anuncien las participantes y el formato del juego del campeonato, luego de que la Dimayor defina qué equipos se medirán este semestre.