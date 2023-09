‘A lo sumo consume gaseosas’: Ministro de Hacienda defendió a Petro por acusaciones de problemas de salud

in

En medio de una entrevista, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sacó la cara por el presidente Petro y lo defendió ante quienes le exigen que se realice exámenes médicos para chequear su estado de salud.

«El presidente no está enfermo y tampoco es adicto. Entre otras cosas, él no toma, a lo sumo lo que hace es consumir gaseosas, de las cuales puede decir después ‘no me gustan’, pero las puede consumir», expresó Bonilla.

Así mismo se refirió al supuesto ‘golpe blando’ que le estarían dando a Gustavo Petro:

“Creo en el golpe blando en el sentido de que sí hay gente que no quiere al presidente. Hay gente que no lo quiere y que quisiera que se fuera. Eso es lo que se llama el golpe blando. Uno no lo puede negar, efectivamente existe. Otra cosa es qué tanta capacidad tengan para desestabilizar el país. Eso es lo peor que podrían hacer», aseguró el Ministro.

