“La Ministra Irene Vélez debe irse del gobierno”: Representante Hernán Cadavid

Sin dudas, sin pausas y con tres razones como argumento, el Representante a la Cámara y miembro del Centro Democrático, Hernán Cadavid, es tajante al pedir que la ministra Irene Vélez de un paso al costado en el ministerio de Minas.

La polémica que rodea a la ministra por sus declaraciones en Davos, Suiza, primero, en las que aseguró que el gobierno no va a continuar con los contratos de exploración de petróleo y gas. Sus aclaraciones posteriores en las que de alguna manera desdecía lo afirmado en Davos y de contera, lo acontecido con un informe presentado por ella en el que asienta cifras de reservas de hidrocarburos en el país, pero cuya firma fue negado por la Viceministra Belizza Ruiz y otros técnicos del Ministerio cuyos nombres aparecen en él, ha llevado el debate a alturas mareantes.

De hecho, ya se puso en marcha una citación a una nueva moción de censura n el Congreso. A la hora de escribir esta nota, la ministra Irene Vélez comparece ante los medios de comunicación para asegurar que en el informe de marras no hubo “falsificación de firmas ni cifras erróneas”.

Sus explicaciones sin embargo no convencen a muchos, especialmente a los miembros de la oposición que se ratifican, como el Representante Hernán Cadavid, en que la ministra Vélez “no tiene la capacidad técnica ni gerencial ni dimensiona el sector y le ha causado graves perjuicios”.

Y hay más, a través de su entrevista con 30Minutos de Minuto 30 asegura que “ no tiene la capacidad de relacionarse con el sector de los mineros y de los hidrocarburos y tiene unos conceptos concebidos donde difícilmente escuchan” y termina sentenciando que “ tanto a nivel nacional como internacional tiene una postura completamente distinta a la de un sector del gobierno, no da tranquilidad, no es capaz de expresarse, no es capaz de hacer equipo con sus viceministros puesto que en tres meses ya han presentado la renuncia y ella no está en condiciones y está arriesgando las rentas lícitas del gobierno nacional que se tendrían que ver traducidas en inversión social”.

Las tareas que se ha trazado la bancada de oposición es en paralelo tan agitada como la del gobierno frente a las reformas a la salud, la reforma laboral, la reforma política, la reforma pensional y la llamada “Paz Total” del presidente Petro, cuyos términos y acontecimientos de contexto les roba el aliento a sus detractores.

Todo está servido para asistir a debates intensos en el recinto de las leyes a partir de los primeros días de febrero.

